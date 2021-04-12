СМИ узнали имя застреленного в московском фитнес-клубе в «Алых парусах»

В фитнес-клубе «Дон-Спорт» на северо-западе Москвы застрелили 40-летнего Али Гейдарова. Его знали в криминальном мире как Алика Рыжего и Альберта Питерского. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Mash, у Гейдарова было много врагов и он пережил не одно покушение. В клубе он занимался спортом под именем Геннадий Петров. По предварительным данным, убийца также ходил в этот клуб.

Ранее в пресс-службе СУ СК России по Москве сообщили, что в фитнес-клубе на улице Авиационной неизвестный застрелил мужчину и скрылся. Следователи завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Убийцу Гейдарова сейчас ищут.