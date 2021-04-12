Вора в законе застрелили на беговой дорожке в Москве. На него уже покушались, а перестрелка попадала на камеру

Фитнес-клуб жилищного комплекса «Алые паруса» стал местом убийства известного криминального авторитета Али Гейдарова (известный как Альберт (Алик) Рыжий или Альберт Питерский). Киллер выстрелил в мужчину, пока он находился на беговой дорожке. Гейдаров провел на свободе меньше года после отбытия срока в колонии. До этого ему несколько раз удалось уклониться от покушения.

Убийство в фитнес-клубе

Момент убийства Алик а Рыжего попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, что киллер подошел к нему со спины и несколько раз выстрелил, после чего провел контрольный в голову. После завершения дела киллер забрал свой рюкзак и удалился быстрым шагом.

Прибывшие на место следователи завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Сотрудники ведомства продолжают работать на месте происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.

«Коммерсант» сообщил, что личность предполагаемого исполнителя установили. Им оказался уроженец Азербайджана Тилек Оручев. Его объявили в розыск.

По данным издания, киллер использовал документы на имя Талеха Намика оглы Оруджова. Не исключено, что они были фальшивыми, а данные, которые в них фигурировали указывают на вора в законе Намика Салифова (Намика Бакинского). Не исключено, что так он мстил за своего убитого брата Надира (Лоту Гули), с которым у Алика Рыжего был давний конфликт.

Наследники Деда Хасана

В Россию будущий вор в законе Алик Рыжий переехал из Азербайджана в 1996 году и сначала примкнул к группировке «Комсомольская», которая орудовала в Архангельске. В 2000 году будущий вор в законе попал в колонию на шесть лет за грабежи и побои.



В 2012 году с одобрения известного криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Алик Рыжий получил статус вора в законе. После убийства Деда Хасана в январе 2013 года, его протеже остался смотрящим за Северо-Западным округом России, который хотели прибрать другие воры.

Весной 2014 года полицейские Санкт-Петербурга задержали двух предполагаемых киллеров, уроженцев Набережных Челнов Алексея Шпаруту и Руслана Корягина. В ходе обыска их автомобиля у них нашли автоматы Калашникова. Выяснилось, что их нанял некий Илгам Гаджиев, сотрудничавший с Лоту Гули и его братом Надиком. Перед киллерами поставили задачу обстрелять кортеж Алика Рыжего.



Как полицейские вышли на киллеров неизвестно, но есть версия, что будущая жертва сама сдала своих возможных убийц. Сотрудничество со следствием для криминального авторитета недопустимо.

Вторая попытка убийства Алика Рыжего оказалась спонтанной. В это время он находился в Турции, где в разборку с ним вступил Алексей Гудына, известный также как Леха Иркутский. Воры встретились в кафе, где начали препираться.

Один из охранников Рыжего оказался бывшим сотрудником полиции и достал пистолет, когда на его шефа пошли с кулаками. В результате охранника пристрелили, а сам вор в законе спрятался в полицейской машине.

Момент разборок криминальных авторитетов попал на видео.

После задержания власти Турции отправили Алика Рыжего в Россию. Спустя некоторое время он загремел в колонию в Республике Марий Эл на семь лет за серию грабежей. По версии следствия, группировка публиковала объявления о продаже машин, а когда покупатель находился, то его избивали и отнимали деньги.

Пока он отбывал срок Лоту Гули «раскороновал» своего конкурента за трусливое поведение в Турции и возможное сотрудничество с правоохранителями. Рыжий пытался восстановить свой статус, но Гули все пресек на корню.

В мае 2020 года Медведовский районный суд освободил Алика Рыжего условно-досрочно по его ходатайству, которое поддержало руководство колонии. Спустя несколько месяцев в своем номере в Турецкой Анталии Лоту Гули застрелил охранник. Не исключено, что именно Рыжий подкупил подчиненного своего врага, а сегодня его настигла месть брата убитого.