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    07 февраля 2021, 14:28

    СМИ: подозреваемым в убийстве экс-главы села в Дагестане угрожали

    Андрей Иванов

    Подозреваемые в убийстве экс-главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова росгвардейцы приехали в полицию, чтобы написать на него заявление из-за угроз. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    СМИ: подозреваемым в убийстве экс-главы села в Дагестане угрожали

    «По предварительной информации, со стороны бывшего руководителя села в адрес двух сотрудников ОМОН, братьев Курбановых, неоднократно поступали угрозы. В связи с этим они прибыли в Советский отдел полиции Махачкалы для подачи заявления», — заявил собеседник агентства.

    По его словам, убийство произошло при попытке урегулировать этот конфликт с участием обеих сторон в кабинете начальника уголовного розыска.

    Капланова застрелили в кабинете начальника Советского РОВД в Махачкале. По словам источника РИА «Новости», погибший враждовал с двумя росгвардейцами из села Новокули на почве земельных споров. Подозреваемых в убийстве бывшего главы села Новокули задержали.

    В полиции завели уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Сейчас решают вопрос о заключении подозреваемых под стражу.