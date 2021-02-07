СМИ: подозреваемым в убийстве экс-главы села в Дагестане угрожали

«По предварительной информации, со стороны бывшего руководителя села в адрес двух сотрудников ОМОН, братьев Курбановых, неоднократно поступали угрозы. В связи с этим они прибыли в Советский отдел полиции Махачкалы для подачи заявления», — заявил собеседник агентства.

По его словам, убийство произошло при попытке урегулировать этот конфликт с участием обеих сторон в кабинете начальника уголовного розыска.

Капланова застрелили в кабинете начальника Советского РОВД в Махачкале. По словам источника РИА «Новости», погибший враждовал с двумя росгвардейцами из села Новокули на почве земельных споров. Подозреваемых в убийстве бывшего главы села Новокули задержали.

В полиции завели уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Сейчас решают вопрос о заключении подозреваемых под стражу.