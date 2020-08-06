СМИ опубликовали переписку жены рэпера Картрайта с его предполагаемой любовницей

Последний раз Кохал списывалась с возможной возлюбленной Картрайта 25 июля уже после его смерти.

Предполагаемая любовница: Я выезжаю?

Кохал от имени Картрайта: Какие предложения?

Это был последний случай переписки Кохал с девушкой. По данным kp.ru, у жены рэпера был доступ к его страницам в социальных сетях и она иногда выходила на связь от его имени. Предполагаемая любовница знала об этом и иногда требовала условный пароль.

Ранее в Сети появилась переписка Картрайта с возможной возлюбленной.

Расчлененное тело Энди Картрайта 29 июля нашли в одной из квартир в Санкт-Петербурге. Его жена рассказала, что рэпер якобы умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его труп и расфасовала останки по пакетам, чтобы скрыть факт бесславной гибели. По версии следствия, Кохал убила своего мужа и решила избавиться от улик. 3 августа ее арестовали на два месяца.