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    06 августа 2020, 12:55

    СМИ опубликовали переписку жены рэпера Картрайта с его предполагаемой любовницей

    Андрей Иванов

    Жена погибшего рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марина Кохал после смерти супруга от его имени переписывалась с предполагаемой любовницей музыканта. Сайт kp.ru опубликовал фрагмент этой переписки.
    СМИ опубликовали переписку жены рэпера Картрайта с его предполагаемой любовницей

    Последний раз Кохал списывалась с возможной возлюбленной Картрайта 25 июля уже после его смерти.

    Предполагаемая любовница: Я выезжаю?

    Кохал от имени Картрайта: Какие предложения?

    Это был последний случай переписки Кохал с девушкой. По данным kp.ru, у жены рэпера был доступ к его страницам в социальных сетях и она иногда выходила на связь от его имени. Предполагаемая любовница знала об этом и иногда требовала условный пароль.

    Ранее в Сети появилась переписка Картрайта с возможной возлюбленной.

    Расчлененное тело Энди Картрайта 29 июля нашли в одной из квартир в Санкт-Петербурге. Его жена рассказала, что рэпер якобы умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его труп и расфасовала останки по пакетам, чтобы скрыть факт бесславной гибели. По версии следствия, Кохал убила своего мужа и решила избавиться от улик. 3 августа ее арестовали на два месяца.

    Новости SMI.FM