«Расходиться было ошибкой»: опубликована переписка Картрайта с любовницей

В своих сообщениях Картрайт (Александр Юшко) приглашал девушку на свое выступление, обсуждал с ней музыку и предлагал встретиться. Он писал: «Если что, пиши, я, наверное, не усну»; «Обнял, поцеловал. В щеку».

Осенью 2019 года девушка написала исполнителю: «Думаю, расходиться нам было ошибкой, приезжай, как собираешься». Спустя месяц Картрайт обсуждал с ней очередную встречу, заявив, что он помнит момент расставания. На это предполагаемая возлюбленная ответила: «Хлопнул по попе, сел в тачку и улетел».

Переписка продолжилась и в этом году. Молодые люди общались на бытовые темы, а весной рэпер пожаловался на проблемы в жизни. Как уточняет телеканал, последнее сообщение девушка получила от супруги исполнителя, когда он уже был мертв.

«Одно слово было в последний день, когда она сказала: „Я выезжаю“. Последнее сообщение: „Какие предложения?“ или там „Твои предложения?“ Все, больше ничего», — рассказала адвокат Ирина Скурту.

По информации канала, девушка подтвердила, что у нее были отношения с Картрайтом. При этом она заверила, что виделась с ним в последний раз в марте, а после этого только переписывалась. Адвокаты жены рэпера уверены, что у Картрайта не было любовницы.

Энди Картрайта 29 июля нашли мертвым в одной из квартир в Петербурге. Тело расчленили, упаковав останки в несколько пакетов. Жена исполнителя Марина Кохал утверждает, что рэпер скончался от передозировки наркотиков. Она решила скрыть позорную причину смерти, поэтому расчленила тело. Следователи считают, что Кохал сама убила супруга, а затем решила избавиться от улик. Сейчас правоохранители расследуют дело.