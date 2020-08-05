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    05 августа 2020, 14:20

    СМИ: неизвестный обворовал дом Тинькова

    Мария Шагиахметова

    В Москве вскрыли два сейфа в коттедже Олега Тинькова и украли оттуда более чем на миллион рублей вещей. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА «Новости».
    СМИ: неизвестный обворовал дом Тинькова

    «Женщина работает горничной у гражданки Рины Восман. С ее слов (горничной — прим. ред.), придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф, причем она не знает, что именно пропало. Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии», — рассказал собеседник агентства.

    В информации от источника идет речь о коттедже, который принадлежит Тинькову и его жене Восман. Также агентство приводит сведения о том, что злоумышленник попал в дом 3 или 4 августа: неизвестный «отжал пластиковые двери», проник в дом и вскрыл два сейфа.

    Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что о краже стало известно от домработницы жены банкира.

    Ранее у жительницы Москвы украли одежду и украшения на более чем пять миллионов рублей. Неизвестные проникли в квартиру на улице Жукова и вынесли награбленное. Не так давно в столице злоумышленник обокрал пенсионера. Он похитил украшения общей стоимостью больше миллиона рублей.

    Новости SMI.FM