СМИ: неизвестный обворовал дом Тинькова

«Женщина работает горничной у гражданки Рины Восман. С ее слов (горничной — прим. ред.), придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф, причем она не знает, что именно пропало. Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии», — рассказал собеседник агентства.

В информации от источника идет речь о коттедже, который принадлежит Тинькову и его жене Восман. Также агентство приводит сведения о том, что злоумышленник попал в дом 3 или 4 августа: неизвестный «отжал пластиковые двери», проник в дом и вскрыл два сейфа.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что о краже стало известно от домработницы жены банкира.

Ранее у жительницы Москвы украли одежду и украшения на более чем пять миллионов рублей. Неизвестные проникли в квартиру на улице Жукова и вынесли награбленное. Не так давно в столице злоумышленник обокрал пенсионера. Он похитил украшения общей стоимостью больше миллиона рублей.