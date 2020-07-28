Вор лишил московского пенсионера украшений на миллион рублей

В Москве вор забрался в квартиру к пенсионеру и украл у него ювелирные украшения более чем на миллион рублей. Еще преступник забрал загранпаспорт. Полиция проводит расследование.

По данным пресс-службы МВД по Москве, злоумышленник сломал балконную дверь и проник в квартиру на втором этаже в период с 16.30 24 июля до 23.50 26 июля. Там преступник нашел комод в спальне и вытащил из него украшения, а также загранпаспорт пенсионера.

В полиции сообщили, что общая сумма ущерба превышает один миллион рублей. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье за кражу.

Еще один пенсионер ранее обратился в отделение полиции из-за кражи. У него из квартиры в микрорайоне Железнодорожный похитили деньги, вещи и украшения более чем на четыре миллиона рублей. По словам мужчины, преступник подобрал ключи к входной двери и забрал норковую шубу, ювелирные изделия и наличные общей суммой в 4 083 000 рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело и ведется расследование.