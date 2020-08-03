Одежду и украшения на несколько миллионов рублей украли у жительницы Москвы

Крупная кража произошла на севере Москвы. Преступники украли у хозяйки квартиры на улице маршала Жукова вещи на сумму более пяти миллионов рублей. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

О случившемся сообщила сама хозяйка квартиры 2 августа вечером. Полиция осмотрела место происшествия. Правоохранители выяснили, что кража произошла в период с 23 июля по 2 августа.

Неизвестные подобрали ключи ко входной двери и прошли в квартиру женщины. Оттуда они забрали 60 тысяч рублей наличными, а также ювелирные украшения, сумки и одежду. Общий ущерб составил около пяти миллионов 200 тысяч рублей. На месте работала сыскная собака. Однако она не смогла напасть на след налетчиков. Сигнализации в квартире не было.

Полицейские изучат видео с камер видеонаблюдения. Открыто уголовное дело о краже. Расследование продолжается.