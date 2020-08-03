СМИ: московский таксист делал подростку интимный массаж и попался полиции

Правоохранители вечером 31 июля заметили машину такси рядом с лесополосой в районе Некрасовка. На заднем сиденье они увидели мужчину и подростка, которые не смогли объяснить, что делали в салоне. Полицейские доставили обоих в отделение.

По информации издания, подросток рассказал, что познакомился с таксистом через соцсети в ноябре 2019 года. Через какое-то время юноша встретился с новым приятелем у него в автомобиле. Мужчина предложил сделать интимный массаж, за который пообещал заплатить. Подросток согласился, после чего продолжил встречаться с таксистом, отмечает издание. Приятели общались в соцсетях, где мужчина просил присылать откровенные фотографии за деньги.

Подросток рассказал полицейским, что успел познакомить с мужчиной своих школьных друзей. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют, какие отношения были у таксиста с другими юношами. Они установили, что мужчину уже судили в 2008 году за аналогичные преступления. После отбывания срока он сменил имя и фамилию.