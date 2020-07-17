Водитель такси избил беременную женщину в Магнитогорске

Таксист напал на женщину, которая находилась на восьмом месяце беременности. Инцидент произошел в Магнитогорске еще 6 июня, но известно стало о нем только 16 июля.

Беременная женщина сделала замечание водителю такси, который припарковал машину возле дома 13 на улице Николая Шишка в Магнитогорске, сообщает cheltv.ru. В ответ мужчина несколько раз ударил потерпевшую по лицу и пытался дотянуться ногами до живота женщины. Жители дома услышали крики и вышли во двор, после чего таксист быстро сбежал.

Женщина зафиксировала побои и обратилась в полицию и прокуратуру. Следствие проверит все обстоятельства случившегося и обещает в скором времени вынести процессуальное решение. Если таксиста осудят по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», его могут посадить на два года.

15 июля в Москве случилась обратная ситуация: пассажиры избили водителя такси за то, что он пропустил нужную им остановку. Он попросил мужчин не выражаться нецензурно, за что пассажиры ударили водителя несколько раз. Видео конфликта было опубликовано в социальных сетях.