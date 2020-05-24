СМИ: девять человек задержали после перестрелки на юге Москвы

Ранее в Следственном комитете и полиции сообщали о задержании трех предполагаемых участников конфликта — приезжих из Оренбурга. Один из них был ранен.

«В настоящее время вместе с раненым задержаны всего девять человек, причастность каждого из них устанавливается», — рассказал собеседник информагентства.

По данным Baza, в конфликте у ЖК «Ясный» на Каширском шоссе могли участвовать представители похоронного бизнеса. Машину с пятью участниками перестрелки остановили на Садовом кольце Москвы, утверждало издание.

По словам источника «360», люди на машинах, замеченных во время перестрелки, приезжали во двор ЖК «Ясный» минувшей ночью и мирно общались.

Источник фото: «360»

Следственный комитет возбудил дело по статьям «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия» и «Хулиганство».