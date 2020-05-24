Похоронный бизнес и лихие 90-е. Главное о перестрелке в ЖК «Ясный» в Москве

Полиция задержала нескольких предполагаемых участников стрельбы у ЖК «Ясный» на юге Москвы. Всего в конфликте участвовали минимум восемь человек. Причиной разборки в духе 90-х поначалу называли дорожный конфликт, однако эта версия быстро отпала. Жители сняли стрельбу и погоню с разных ракурсов.

Где стреляли

Перестрелка произошла в воскресенье вечером во дворе жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве. Это ЖК бизнес-класса, для прохода на территорию нужны пропуска, рассказали «360» местные жители. В перестрелке могли участвовать минимум восемь человек, стреляли как из травматического, так и из боевого оружия. На одном из видео с места событий участник стреляет в противников из автомата.

Как все происходило

Поначалу все напоминало дорожный конфликт: Infiniti в узком дворе не пропустила черную Toyota, началась стрельба, которая затем продолжилась на стоянке неподалеку.

Из Toyota вначале вышли двое молодых людей. У одного в руках был автомат, у другого, судя по всему, карабин. Они начали стрелять по молодым людям из Infiniti, находившимся метрах в двадцати. Те открыли ответный огонь.

Судя по звукам стрельбы, автомат был охолощенным, заявили специалисты. Эксперт рассказал Mash, что речь идет об охотничьем гладкоствольном карабине на базе автомата Калашникова.

Через несколько секунд зачинщики перестрелки запрыгнули в Toyota и уехали с места происшествия. Оппоненты побежали за ними, стреляя по машине.

В перестрелке на автостоянке участвовали уже как минимум шесть человек, также в группе конфликтующих находились три легковушки.

Источник «360» в правоохранительных органах говорил, что в розыск объявили пять автомобилей — Toyota, BMW, Ford и два Mercedes. Однако неизвестно, все ли они принадлежали подозреваемым.

Как минимум один мужчина получил ранения — свидетели видели, как его заносили в салон Mercedes.

Что было дальше

Полиция ввела план «Перехват». Ближайшие патрули перекрыли пути возможного движения автомобилей стрелявших. ГИБДД взяла под контроль дороги на юге столицы.

Во дворе ЖК и поблизости следователи нашли стреляные гильзы от травматического пистолета и автомата, на стенах были следы от пуль. Поблизости обнаружили черную Toyota с пулевыми отверстиями на кузове.

Участники стрельбы

Полиция задержала, по разным данным, от трех до восьми подозреваемых, один из них получил ранения. Это 37-летний мужчина, который скрывался в боксе техобслуживания в ближайшем автобусном парке. Как писала Baza, его ранило дробью в ягодицу, спину и лицо.

Также, по информации издания, на Садовом кольце полиция остановила Ford с пятью предполагаемыми участниками перестрелки — их всех задержали.

Версии разборок

Версия о дорожном конфликте появилась в первые часы после инцидента и с самого начала выглядела неправдоподобной.

По данным Baza, некоторые, если не все участники перестрелки — ритуальные агенты из Москвы. Основной версией случившегося Telegram-канал называет разборки в сфере похоронного бизнеса. По данным источника издания, конфликт мог начаться из-за того, что один из сотрудников скрыл крупную сумму денег.

Источник «360» рассказал, что люди на машинах, замеченных во время перестрелки, приезжали во двор ЖК «Ясный» минувшей ночью. Мужчины подъехали на шести машинах, стояли и дружески общались. Общение происходило с часа до двух ночи.

Источник фото: «360»

Полиция и СК

Столичный главк Следственного комитета возбудил дело по трем статьям УК — «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия» и «Хулиганство».

По версии следствия, «между двумя группами мужчин произошел конфликт с применением оружия». В результате один мужчина получил ранение на территории автомобильной парковки вблизи жилых домов. Ведомство сообщило о трех задержанных. По данным следователей, все трое — приезжие из Оренбурга.