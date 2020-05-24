Задержаны подозреваемые в стрельбе на юге Москвы

Столичные полицейские установили личности и задержали трех подозреваемых в стрельбе на парковке в ЖК «Ясный». Двое были задержаны на Каширском шоссе, еще один — на месте происшествия.

Как сообщил канал РЕН ТВ, один из подозреваемых заявил, что болеет, и в перестрелке не участвовал. Найденный при нем пистолет «просто носит с собой». Следователи считают, что в инциденте на парковке злоумышленники использовали травматическое оружие и охотничье ружье 12-го калибра.

Сейчас оперативники работают на месте преступления, где были найдены машины со следами пуль.

Следственный комитет России начал доследственную проверку.