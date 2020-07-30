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    30 июля 2020, 15:24

    Наркотическую зависимость рэпера Картрайта опровергли его друзья

    Артур Блянихов

    Близкие друзья рэпера Энди Картрайта заверили, что артист не употреблял запрещенных веществ, но проблемы с алкоголем у него были. Об этом сообщил портал Newinform.

    По данным издания, многие друзья прекратили общение с Картрайтом из-за его увлечения спиртным. По их словам, он пропадал на долгое время из-за частых алкогольных вечеринок и его жене приходилось всех обзванивать, чтобы найти супруга.

    Ранее стало известно о смерти артиста. Его жена предположила, что он умер от передозировки наркотиками. Следователи возбудили уголовное дело. Труп рэпера был расчленен.

    Новости SMI.FM