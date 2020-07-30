Наркотическую зависимость рэпера Картрайта опровергли его друзья

По данным издания, многие друзья прекратили общение с Картрайтом из-за его увлечения спиртным. По их словам, он пропадал на долгое время из-за частых алкогольных вечеринок и его жене приходилось всех обзванивать, чтобы найти супруга.

Ранее стало известно о смерти артиста. Его жена предположила, что он умер от передозировки наркотиками. Следователи возбудили уголовное дело. Труп рэпера был расчленен.