Следствие попросили изучить SMS от жертвы историка Соколова

Защита Олега Соколова попросила петербургских следователей изучить SMS-переписку историка с убитой аспиранткой. Адвокат уверен, что Анастасия Ещенко отправляла оскорбительные сообщения.

В ходатайстве адвокат Александр Почуев отметил, что Соколов во время допроса говорил, что получал от Ещенко SMS-сообщения оскорбительного характера, когда он встречался с детьми. Такая переписка оказывала на него сильные душевные волнения, утверждает правозащитник.

«В связи с этим, прошу провести осмотр мобильных телефонов Соколова и Ещенко с целью подтверждения фактов наличия указанных SМS-сообщений», — сказано в документе.

Кроме того, Почуев попросил провести расследование до того, как Соколова отправят в стационар на судебно-психиатрическую экспертизу. Следующее заседание суда по делу историка должно пройти 15 июня.

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов оказался на скамье подсудимых осенью 2019 года. Тогда его достали из реки Мойки в Петербурге. Историк оказался в воде в тот момент, когда пытался выбросить останки аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов застрелил возлюбленную, а затем расчленил тело и начал прятать улики. В своем преступлении историк сознался.