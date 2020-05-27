«Вот опять кто-то устраивает очередной хайп на трагедии историка Соколова. Или это очередная пиар-акция, направленная на цементирование обвинительного вердикта в отношении историка, накануне начала судебного следствия», — считает Почуев.

По его словам, никакой связи между преступлением Соколова и проблемой домашнего насилия или насилия в учебных заведениях нет. Историк убил не свою аспирантку, а свою невесту, и причина была не в домашнем насилии, отметил адвокат. Почуев считает, что этих «режиссеров» и «актеров» надо привлекать к ответственности, минимум «за нарушение внутренних этических норм самого университета, либо за клевету».

Адвокат заявил, что Васильева основывается на том, что ей стало известно из публичного пространства. Это подтверждает эффективность травли в отношении историка и наличие сформированного недоброжелателями обвинительного вердикта в обществе, считает Почуев.

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова в ноябре 2019 года достали из реки Мойки в Петербурге. Он пытался избавиться от останков 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Историк застрелил ее и расчленил тело. В убийстве он сознался. Мотивом преступления Соколов назвал ссору с девушкой.