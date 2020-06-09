Судебное заседание по делу историка-расчленителя Соколова перенесли

9 июня началось рассмотрение дела историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, по существу. Заседание продлилось недолго — его перенесли на 15 июня из-за того, что второй адвокат Соколова не успел ознакомиться с деталями дела.

Как сообщил корреспондент агентства Regnum, адвокат историка Александр Почуев в начале заседания не собирался его затягивать.

В начале процесса суду представили второго адвоката обвиняемого. Он не успел из-за пандемии коронавируса как следует ознакомиться с вещественными доказательствами, поэтому заседание попросили перенести. Суд удовлетворил это ходатайство.

Адвокат Ещенко Александра Бакшеева отметила, что будет добиваться изменения Соколову еще одной статьи о надругательстве над телами умерших.

«Еще на стадии следствия мы заявляли о добавлении статьи 244 УК РФ. Следствие нам отказало. Но мы действительно считаем, что она должна быть применена, и будем настаивать на этом», — приводит РИА «Новости» слова Бакшеевой.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд отказал Почуеву в домашнем аресте для Соколова из-за пандемии.

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова достали из реки Мойки в Петербурге в ноябре 2019 года. Он свалился в воду, когда пытался избавиться от останков своей возлюбленной — 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Историк застрелил ее и расчленил тело. В убийстве он сознался и назвал мотивом преступления ссору с девушкой.