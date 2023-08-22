22 августа 2023, 01:17
Следователи установили организаторов смертельной экскурсии в подземелья Неглинки
СК установил лиц, организовавших смертельную экскурсию к подземной реке в Москве
Следователи ГУ СК по Москве установили лиц, причастных к организации незаконной экскурсии к подземной реке Неглинке, в результате которой погибли минимум четыре человека. Об этом ведомство написало в Telegram-канале.
Следствие расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По этой статье обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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«По данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер совместно с группой в составе семи человек осуществил проведение экскурсии по подземной реке Неглинке в городе Москве», — уточнили в СК.
В результате погибли четыре человека, среди которых оказалась несовершеннолетняя девочка. Судьба остальных участников экскурсии пока остается неизвестной.
Следователи установили трех лиц, причастных к организации и проведению незаконной экскурсии. Полиция задержала одного подозреваемого, с ним проводятся следственные действия. Остальные причастные лица объявлены в розыск. Следователи начали обыски в офисах компаний, которые организовывали экскурсии в коллектор, сообщили «Известия».
СК РФ
Коллекторы
Москва 2023
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