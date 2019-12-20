Следователи пришли с проверкой в столичный клуб ДОСААФ после стрельбы на Лубянке
О проводимых следователями мероприятиях ТАСС рассказал начальник управления информации и коммуникаций ДОСААФ Игорь Филимонов. По его словам, это не обыски.
Выстрелы у здания ФСБ на Большой Лубянке раздались вечером 19 декабря. Из-за стрельбы, которую устроил нападавший, погиб один сотрудник спецслужбы. Среди пяти пострадавших, по данным Следственного комитета, один гражданский.
Силовикам удалось нейтрализовать стрелка.
Позже стало известно, что в личном пользовании у подозреваемого в стрельбе было две единицы оружия: газовый пистолет ИЖ 79-8 и бесствольное оружие самообороны «Оса». Мужчина в 2011 году подал заявление в полицию на получение лицензии на их ношение и хранение.
Знакомые уверяют, что стрелял он плохо, хоть и увлекался этим делом. Не отмечали особых успехов и тренеры клуба ДОСААФ, куда подозреваемый ходил заниматься.