Вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке. В результате нападения погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек пострадали. Стрелка нейтрализовали. Его личность пока официально не раскрывается, но СМИ удалось узнать подробности о его жизни от родственников и знакомых.

Увлечение стрельбой

По данным телеканала Рен ТВ, который не указал источник информации, стрельбу устроил 39-летний предприниматель из Подольска. Его фирма прожила всего год. Потом он работал в частных охранных предприятиях.

У мужчины были увлечения, он занимался стрельбой и даже участвовал в соревнованиях. Одни из них проходили всего несколько недель назад. Он практиковался в стрелковом клубе ДОСААФ, но тренеры не отмечали особых успехов.

«Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался», — рассказал сайту kp.ru дизайнер стрелковых упражнений стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович.

Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка. Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно Олег Солович.

Солович отверг предположение, что нападавший был ненормальным, поскольку у него были необходимые справки на ношение оружия. Как пояснил тренер, именно на этом основании мужчину учили стрельбе.

Закрытость от родителей

Правоохранители провели обыски по месту жительства стрелка. Отец и мать не смогли объяснить поведение мужчины.

«Последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», — цитирует kp.ru мать стрелка.

Отец стрелка тоже рассказал про восточное увлечение сына. Они развелись с его матерью еще в 1981 году и мало общались, заявил он Telegram-каналу «112». По сведениям отца, мужчина работал охранником в посольстве Арабских Эмиратов и даже приобрел восточный акцент.

«Очень негативно воспринял. Лучше бы он себе пулю в лоб, чем в кого-то стрелять, вот, честно. Пить не пил, курить не курил», — сказал отец стрелка Фатих Манюров «Пятому каналу» на просьбу прокомментировать новость о стрельбе на Большой Лубянке.

Рассказы соседей

Соседи сходятся во мнении, что мужчина был необщительным и недружелюбным.

«Я всего раз восемь его за год видела. Не общался он со мной», — сказала одна из соседок.

«У него была в Москве девушка Маша. Он с ней долго встречался», — добавила другая.

Мы с ним не общались. С бабушкой его, учительницей, здоровались, с ним нет. Он ни с кем не дружил, девушки у него не было. Постоянно куда-то ходил с рюкзаком в камуфляжной форме Соседка стрелка по лестничной площадке.

По данным ФСБ, мужчина открыл стрельбу на улице Большая Лубянка в Москве вечером в четверг. Нападавший действовал один, в ходе спецоперации он был нейтрализован. После нападения СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование ведет центральный аппарат ведомства.

«360» нашел очевидца стрельбы. Девушка рассказала, что сначала на улице не было паники, сотрудникам заведений вблизи Лубянской площади полицейские «сказали перекрыть все двери», что и было сделано. Она слышала стрельбу два раза. По предположениям девушки, второй раз — когда нападавшего нейтрализовали.