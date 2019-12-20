Стало известно, каким оружием владел стрелок с Лубянки

У мужчины, который устроил стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке, было два вида оружия. Стрелок уведомлял об этом полицию и подавал заявление на его хранение и ношение. «360» публикует копию документа.

Человек, из-за чьих действий погиб сотрудник ФСБ, имел в личном пользовании газовый пистолет ИЖ 79-8 и бесствольное оружие самообороны «Оса».

Заявление о выдаче лицензии на хранение и ношение указанного оружия мужчина подавал еще в апреле 2011 года, оплатив необходимые сборы. В документах были указаны его паспортные данные, в том числе адрес регистрации, место работы и занимаемая должность.

Выстрелы недалеко от дома № 12 на Большой Лубянке раздались вечером в четверг. Стрелок, по информации ФСБ, действовал в одиночку. Силовикам удалось его нейтрализовать. Жертвой мужчины стал один человек — сотрудник ведомства. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила родным и близким погибшего свои соболезнования.

Пострадали, по данным Минздрава, пятеро. Среди них, уточнили в СК, есть один гражданский.

Источник фото: телеканал «360»

После случившегося возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Его расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета.