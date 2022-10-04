Спецоперация 04 октября 2022, 02:39 Поделиться Telegram

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Viber Гендиректор Запорожской АЭС признался, что передавал информацию украинским спецслужбам Гендиректор ЗАЭС Мурашов признался, что передавал СБУ Украины информацию о станции РИА «Новости»

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Гендиректора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игоря Мурашова выдворили на подконтрольную Украине территорию. Он признался в эфире телеканала «Россия 24», что передавал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о происходящем на атомном объекте.

«Общался с сотрудником СБУ через мессенджеры, суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — пояснил Мурашов.

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При этом он осознавал, к каким катастрофическим последствиям могут привести обстрелы ЗАЭС. По его словам, они велись со стороны Украины — из городов Никополь и Марганец. Опасности подвергался персонал станции во время устранения последствий обстрелов.

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Россия неоднократно предупреждала, что украинские военные атакуют ядерный объект, а это чревато техногенной катастрофой. Она угрожает не только самой Украине, но и другим европейским государствам.

На Западе выразили обеспокоенность из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС. Однако иностранные государства игнорируют факт, что именно ВСУ виновны в обстрелах, и возлагают ответственность на Россию.

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