СКР возбудил уголовное дело против лидера крымско-татарского «Меджлиса»*

По версии следствия, именно по приказу Чубарова было сорвано заседание Верховной рады Крыма, из-за чего погибли два человека. Этот «Меджлис»* признали в России экстремистской организацией и запретили.

Это уже не первое уголовное дело против Чубарова. В 2015 году было возбуждено дело о призывах к сепаратизму. Тогда суд арестовал его заочно.

По аналогичному делу уже приговорен к тюремному сроку заместитель председателя Меджлиса Артема Чийгоза. Но в 2017 году чиновника помиловали, он вместе со своим соратником покинул Россию.

Сейчас Чубаров живет в Киеве, до 2019 года он был депутатом украинской Рады. Вполне возможно, что сейчас будет решаться вопрос о его экстрадиции в Россию.

Ранее экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что собирается вместе со своими сторонниками пересечь границу Украины. Накануне в МИД России сообщили, что сейчас готовится новая провокация — некий «Марш на Крым».

*»Меджлис» — экстремистская организация, запрещенная в России.