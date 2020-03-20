Уроки Керченского пролива забыты. Украина готовит новую провокацию в Крыму

После возвращения Крыма в Россию с территории полуострова на Украину уехало достаточно много сторонников победившего Майдана. После шести лет они все еще не оставляют попыток устроить очередную провокацию в Крыму, чтобы выставить Россию в агрессором. Этот год исключением не станет.

Попытка прорыва

Члены «Меджлиса крымско-татарского народа»* намерены устроить прорыв через российскую границу, чтобы попасть на территорию Крыма. С таким заявлением во время брифинга выступила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Она рассказала, что свою акцию участники назвали «Марш на Крым» и планируют провести ее 3 мая.

«Москва призывает Киев отказаться от таких планов», — заявила представитель российского ведомства.

Инициатором акции стал лидер «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров. Он начал говорить о готовящейся акции еще в январе. По его словам, участники должны пройти в Крым через пункт пропуска «Чонгар».

Он призвал принять в акции участие различные международные организации, которые так и не признали полуостров российским и могли бы это подтвердить действием — а именно пересечением границы.

О том, что это сделает участников акции преступниками, Рефат Чубаров по какой-то причине не говорит. Сам «марш на Крым» организатор называет ненасильственной акцией. Однако при этом не исключает силовой вариант прорыва.

В беседе с журналистами украинского «Пятого канала» он заявил, что в первых рядах пойдут члены «Меджлиса»*, депутаты Верховной рады и международные партнеры.

Речь идет о Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ на Украине, представителях парламентской Ассамблеи Совета Европы, парламентской Ассамблеи НАТО. Также известно, что этот марш будет сопровождать украинский депутат и еще один лидер «Меджлиса»* Мустафа Джемилев.

Примечательно, что обоим лидерам организации суд Крыма в 2014 году запретил на пять лет въезд на территорию полуострова за разжигание межнациональной розни.

Обреченные на провал

Организаторам акции стоит задуматься и взять на себя ответственность за всех, кого они поведут собой в этой провокации. Таким мнением с «360» поделился первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

«На границе России и Украины на крымском перешейке стоят пограничники. Граница надежно защищена. Любые попытки насильственного проникновения закончатся очень плачевно», — заявил он.

Сенатор подчеркнул, что инициаторы таких «крымских походов» Джемилев и Чубаров преследуют только одну цель. Показать всему миру, что Россия готова применять силу к тем, кто возвращается на свою территорию. Они до сих пор считают, что Крым — это Украина.

«Эта акция обречена на провал. Она не достигнет тех результатов, на которые рассчитывают ее организаторы», — пояснил сенатор. Владимир Джабаров отметил, что в дела Украины Россия вмешиваться не может. Но если этот марш пересечет границу, то всех его участников задержат, а после они предстанут перед судом.

«Вспомните, что было с катерами, которые насильно пытались прорваться в Керченском проливе. Вот судьба у них будет такая же», — пояснил сенатор. При этом оно обратил внимание, что сегодня на территории полуострова спокойно живут множество крымских татар. Они чувствуют себя в своей стране и не пытаются принимать участие в подобных акциях или поддерживать их.

На самом деле это не первый подобный «марш на Крым», который Рефат Чубаров время от времени устраивает. По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, об этом знают все жители полуострова. На деле все происходит следующим образом: глава «Меджлиса»* со сторонниками приходит на нейтральную территорию, где они что-то скандируют, а после все они уходят.

«Последний раз Чубаров пришел вместе с 20 сторонниками, которые скандировали, кричали, устроили настоящие овации сами себе в 100 метрах от границы Крыма», — пояснил депутат. По его словам, обещаниями и угрозам провокатора не стоит придавать большого значения.

*«Меджлис крымско-татарского народа» — экстремистская организация, запрещенная в России