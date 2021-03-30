«Он сам не успокоится»: экс-пленница скопинского маньяка объяснила просьбу о госзащите

Бывшая узница скопинского маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова попросила Следственный комитет предоставить ей государственную защиту. Также она потребовала завести новое уголовное дело. В беседе с «360» она пояснила, что рассматривает поведение Мохова, как угрозу своей жизни и безопасности.

Девушка отметила, что вышедший на свободу Мохов неоднократно говорил, что мечтает снова с ней встретиться. Кроме того, пока он находился в колонии, то прислал ей оттуда письмо. Он также пытался добавиться к ней в друзья в социальной сети «ВКонтакте».

«Он просто говорил не раз, что мечтает со мной встретиться. Я считаю, что это угроза. Плюс он мне еще из тюрьмы написал письмо, то есть, скорее всего, следил за мной. Во „ВКонтакте“ хотел добавиться в друзья. Пока полиция не поставит его перед фактом, что так делать не надо, он сам не успокоится. Он чувствует свою безнаказанность», — заявила Екатерина Мартынова.

Она отметила, что ее заявления приняли, но ответа о новом уголовном деле или государственной защите она пока не получила.

После интервью Мохова Ксении Собчак, где он признался, что не против встречи со своими пленницами, Екатерина Мартынова пригрозила обратиться в прокуратуру. Она отметила, что сейчас ее обидчик находится на свободе и может с ней встретиться. Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин потребовал проверить высказывания Мохова, где он рассуждал о своих прошлых жертвах.

Виктор Мохов вышел на свободу из колонии строгого режима после 16 лет и 10 месяцев заключения. Его осудили за похищение в 2000 году двух девочек-подростков 14 и 17 лет, которых он почти четыре года удерживал в специально подготовленному бункере.

После освобождения Мохов останется под административным надзором. Ему нельзя покидать пределы района и выходить из дома с 22:00 до 06:00. Кроме того, он обязан отмечаться в отделе полиции.