Криминал 05 января 2024, 10:59 СК заведет дело по факту драки с участием мигрантов в Подмосковье Бастрыкин поручил завести дело после избиения мужчины мигрантами в Подмосковье РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В одном из заведений в Подмосковье, уточнили в СК, иностранцы нанесли телесные повреждения мужчине.

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«Глава СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также доложить об установленных обстоятельствах», — заявили в пресс-службе.

Центральный аппарат Следственного комитета России поставил ход следствия под свой контроль.

В первый день нового года полицейские в Челябинске задержали трех мигрантов, которых заподозрили в нападении на участников СВО в Советском районе города. В распоряжении «360» появилось видео потасовки.