Эксклюзив 02 января 2024, 14:46 Появилось полное видео конфликта с участниками СВО в Челябинске Появились кадры конфликта с участием бойцов СВО в Челябинске

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Группа нетрезвых молодых людей устроила драку с участниками специальной операции в новогоднюю ночь в Челябинске. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.

Одна из девушек рассказала, что вместе с компанией ждала такси, когда к ним подошли агрессивно настроенные неизвестные.

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После этого один из молодых людей, вооруженный длинным металлическим предметом, начал оскорблять военного и провоцировать его на драку. Всего в толпе было пять человек.

В какой-то момент агрессивные мужчины ушли с места событий, но затем вернулись. Заметив камеру смартфона, они начали скрывать лица. Потом один из них распылил баллончик, а другие принялись избивать упавшего на снег военнослужащего.

СК по Челябинской области сообщил о задержании троих фигурантов. В ближайшее время им изберут меру пресечения. Мужчин обвинили в хулиганстве. Данные о том, что они иностранцы, не подтвердились.