СК установит личность девушки, которую приняли за пропавшую звезду «Дома-2»

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с обнаружением тела предположительно Анастасии Кочервей, звезды телешоу «Дом-2». Об этом «360» рассказал старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по связям со СМИ Сергей Капитонов.

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 13 августа текущего года на территории Красносельского района в акватории Финского залива тело неизвестной молодой женщины без внешних признаков насильственной смерти», — сказал он.

Капитонов также сообщил, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность девушки. Назначены экспертизы для установления причины ее смерти. Процессуальное решение будет принято по результатом проверки.

Ранее стало известно, что в одной из рек Санкт-Петербурга нашли тело Анастасии Кочервей. По информации подруги звезды, у девушки были проблемы с наркотиками и алкоголем. Она продала дом в Краснодаре и перебралась в Петербург. Источник «360» рассказал, что в Москве у Кочервей возникли проблемы. Неизвестный мужчина якобы преследовал ее, чтобы устроить расправу.

Следователи проводят проверку по факту пропажи участницы шоу «Дом-2». Ее мать Ирина сейчас находится в Краснодаре, но вскоре отправится в Санкт-Петербург, где, предположительно, нашли тело звезды.