«Какой-то труп нашли, но не совпадает по времени». Мать звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей рассказала о пропаже дочери

Следователи проводят проверку по факту пропажи участницы шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей, рассказала «360» ее мать Ирина. По ее словам, сейчас она находится в Краснодаре, но вскоре отправится в Санкт-Петербург, где, предположительно, нашли тело звезды.

Женщина прокомментировала новость о том, что в Северной столице обнаружили тело Кочервей.

«Ничего пока не найдено, ничего нет. Пока абсолютно ничего не ясно, ничего не понятно. Настя выходила на связь не так давно. То, что какой-то труп нашли, — не совпадает по времени», — заявила Ирина. Она добавила, что пока не может рассказать больше, потому что правоохранители проводят проверку по материалу.

Ранее стало известно, что в одной из рек Санкт-Петербурга нашли тело Анастасии Кочервей. По информации подруги звезды, у девушки были проблемы с наркотиками и алкоголем. Она продала дом в Краснодаре и перебралась в Петербург. Источник «360» рассказал, что в Москве у Кочервей возникли проблемы. Неизвестный мужчина якобы преследовал ее, чтобы устроить расправу.