Звезду «Дома-2» Анастасию Кочервей нашли мертвой в Санкт-Петербурге

В одной из рек Санкт-Петербурга нашли тело девушки. Ею оказалась звезда «Дома-2» Анастасии Кочервей. Опознание проведет ее мать, сообщил «360» источник.

Подруга покойной подтвердила изданию эту информацию.

«Она пропала. У нее были какие-то проблемы в Москве, насколько я подозреваю. Ее преследовал какой-то мужчина и хотел с ней расправиться», — рассказала она.

Девушка отметила, что у покойной были проблемы с наркотиками и алкоголем. Друзья хотели с помощью телешоу собрать денег ей на лечение и даже нашли работу в соцсетях. Но все сорвалось. Девушка продала квартиру в Краснодаре, где живет ее мать, и купила новую в Санкт-Петербурге.

«Я даже не удивилась, что это произошло. Знала, что этим все закончится. Перестала общаться, потому что человек меня предал. <…> Несколько недель назад она выходила на связь. Тусила в Питере, выглядела нормально», — рассказала подруга.

Собеседнице «360» позвонила общая подруга и рассказала, что Анастасия пропала и ее тело нашли в реке. Полиция вызвала ее мать из Краснодара на опознание. Она была единственным ребенком в семье, хорошо общалась с матерью, оплачивала ей лечение, но свою зависимость побороть не смогла.