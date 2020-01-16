СК раскрыл подробности стрельбы в суде Новокузнецка

У следствия появилась первая информация о стрельбе в мировом суде Новокузнецка. Известно, что стрелявший — 45-летний мужчина. Он убил судебного пристава, который остановил его на входе в здание.

«По версии следствия, в утреннее время 45-летний мужчина, вооружившись ружьем, пришел на судебный участок мирового суда в городе Новокузнецке. На входе его остановил пристав, в которого мужчина произвел выстрел. 45-летний сотрудник получил ранение в живот», — сказано в сообщении СУСК РФ по Кемеровской области. Его процитировало РИА «Новости».

Находившийся в этот момент рядом человек нажал на тревожную кнопку. Тем временем стрелок успел зайти в кабинет, где открыл огонь по 43-летней женщине. Она находилась в суде как свидетель по одному из дел. Сотрудники Росгвардии и судебные приставы задержали мужчину.

В его отношении возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек.

Ранее стало известно, что раненый сотрудник суда получил ранение живот и скончался. Женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. Врачи делают ей операцию.

По неподтвержденной информации, стрелок являлся потерпевшим по одному из дел.