Опубликовано видео из кабинета, где открыли стрельбу в суде Новокузнецка

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места стрельбы в мировом суде Новокузнецка. Мужчина застрелил судебного пристава и серьезно ранил еще одного человека.

На кадрах — кабинет, в котором стрелок открыл огонь по 43-летней женщине. На полу раскиданы бумаги и видны следы крови.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Новокузнецк следователей-криминалистов из Москвы для выяснения всех обстоятельств случившегося в суде и также поручил переквалифицировать дело.

«Александр Бастрыкин дал поручение переквалифицировать действия задержанного мужчины с учетом смерти одного из потерпевших, предъявить ему соответствующее обвинение», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи-криминалисты из центрального аппарата СК будут заниматься сбором доказательств вины стрелявшего.

Рано утром 16 января 45-летний мужчина начал стрельбу в мировом суде Новокузнецка. Он смертельно ранил судебного пристава, который преградил ему вход в здание. Позже мужчина вошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Стрелявшего задержали. В его отношении открыли уголовное дело по покушению на убийство двух лиц.

По неподтвержденной информации, подозреваемый мужчина являлся потерпевшим по одному из дел.