Мужчина открыл стрельбу в суде Новокузнецка. Один человек погиб

Следователи разбираются в обстоятельствах стрельбы в здании мирового суда Новокузнецка. Туда зашел неизвестный и открыл огонь по людям. Один человек погиб.

«Мужчина зашел в суд с огнестрельным оружием, в кого-то стрелял. На месте работает следственная группа. Стрелявший задержан», — заявил РИА «Новости" в пресс-службе СУСК по Кемеровской области.

Региональный Центр медицины катастроф сообщил, что в результате случившегося один мужчина погиб, женщина получила тяжелые ранения. Ее госпитализировали. Раненная — 43-летняя сотрудница суда. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Life сообщил, что сейчас женщине делают операцию.

Ранее СМИ писали, что погибший — судебный пристав. Он получил серьезное ранение в область брюшной полости и умер в карете скорой помощи.

На месте произошедшего работают следственные органы.

Telegram-канал «112» написал, что нападавший — это Артем Пакалов. Он был потерпевшим по одном из дел. Стрельбу мужчина открыл якобы из-за того, что не был согласен с судебным решением.