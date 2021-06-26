СК раскрыл подробности стрельбы под Иваново. Нападавших было несколько

Стрельба в городе Кохма Ивановской области возникла в ходе конфликта 30-летнего мужчины с его знакомыми. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По данным ведомства, в ночь на субботу 26 июня, группа лиц около частного дома устроила конфликт со своим 30-летним знакомым. В ходе общения на повышенных тонах началась стрельба.

Пострадавший от полученных ран скончался на месте. Двух приятелей мужчины, которые тоже находились на месте ранили из огнестрельного оружия. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.