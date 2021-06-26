СМИ узнали причину стрельбы в Кохме

Конфликт со стрельбой разгорелся в Кохме Ивановской области между должником и коллекторами. Мужчина открыл огонь из ружья, когда к нему пришли за деньгами. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Мужчина задолжал деньги, к нему пришли коллекторы. Он открыл по ним огонь», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее источник агентства рассказал, что в результате стрельбы в Кохме погиб человек. Двое получили ранения, их отвезли в больницу. После этого стрелок заперся в доме. Силовики сейчас ведут с ним переговоры. Мужчину пока не задержали.

Как пишет RT, пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в реанимации. По данным СМИ, подозреваемый в убийстве отстреливается.