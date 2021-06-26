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    26 июня 2021, 11:07

    Следователи завели уголовное дело после стрельбы в Кохме

    Андрей Иванов, Василиса Андреева

    Ивановские следователи завели дело после стрельбы в Кохме, во время которой один человек погиб, двое получили тяжелые ранения. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

    Следователи завели уголовное дело после стрельбы в Кохме

    «Следователи работают на месте, возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

    Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что утром 26 июня в Кохме должник, к которому пришли коллекторы, схватил ружье и открыл огонь. По предварительным данным, он убил одного, ранил двоих, а потом заперся в доме и начал отстреливаться. Сейчас сотрудники силовых ведомств ведут с ним переговоры. Подозреваемого в преступлении пока не задержали.

    Раненые сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.