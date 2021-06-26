Следователи завели уголовное дело после стрельбы в Кохме

Ивановские следователи завели дело после стрельбы в Кохме, во время которой один человек погиб, двое получили тяжелые ранения. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

«Следователи работают на месте, возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что утром 26 июня в Кохме должник, к которому пришли коллекторы, схватил ружье и открыл огонь. По предварительным данным, он убил одного, ранил двоих, а потом заперся в доме и начал отстреливаться. Сейчас сотрудники силовых ведомств ведут с ним переговоры. Подозреваемого в преступлении пока не задержали.

Раненые сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.