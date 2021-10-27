СК потребовал заочно арестовать подозреваемого в убийстве экс-банкира Яхонтова и его семьи

Следствие потребовало заочно арестовать подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании ареста в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи в Москве», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что Скрипкина уже задержали на территории Белоруссии. Подозреваемый уехал из России после расправы над бывшим банкиром.

Тела 57-летнего мужчины, 39-летней женщины и восьмилетнего ребенка нашли днем 26 октября в квартире одного из жилых домов на Мосфильмовской улице в Москве. Сотрудники полиции увидели на трупах следы насильственной смерти. Они выяснили, что убитыми были экс-заместитель управляющего московским филиалом Смоленского банка Михаил Яхонтов, его жена и сын. Следователи приступили к расследованию дела об убийстве двух и более лиц.

Вечером 27 октября СМИ сообщили, что подозреваемого в убийстве задержали. Его удалось выследить с помощью дорожных камер.