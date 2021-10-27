Полицейские задержали подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи на Мосфильмовской улице в столице. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, задержанный — бывший партнер убитого банкира. Правоохранители выследили его по дорожным камерам. Сейчас с предполагаемым убийцей работают следователи.

Днем 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице нашли трупы 57-летнего мужчины, 39-летней женщины и восьмилетнего ребенка со следами насильственной смерти. Ими оказались бывший заместитель управляющего московским филиалом Смоленского банка Михаил Яхонтов, его жена и сын. СК завел уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Как сообщили СМИ, в марте 2019 года убитого Яхонтова осудили на шесть лет за растрату и преднамеренное банкротство. Он задолжал два миллиарда рублей по гражданскому иску.