Москвича и его семью убили в элитном ЖК. Он разорил банк и остался должен миллиарды

Бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова, его супругу и сына обнаружили мертвыми в квартире на Мосфильмовской улице в Москве. Экс-банкир был осужден за растрату. Его недавно освободили, но на Яхонтовом висели долги на несколько миллиардов рублей.

Тройное убийство Яхонтовых

Тела нашли после того, как знакомые начали беспокоиться, что семья два дня не выходит на связь.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Следствие рассматривает несколько версий мотивов расправы, в том числе финансовую, рассказал источник ТАСС.

Источник фото: пресс-служба СУ СК по Москве

Михаилу Яхонтову было 57 лет, его супруге — 39, а их сыну — восемь. На всех телах — признаки насильственной смерти. Подробностей ни в СК, ни в прокуратуре не сообщили.

По данным Telegram-канала Mash, экс-банкира и его супругу ранили ножом, а ребенку сломали шею. По информации Baza, труп Яхонтова лежал у двери, его голова была накрыта подушкой.

Соседи семьи заявили, что у них давно были претензии к управляющей компании, которая, по их мнению, не может обеспечить нормальную охрану ЖК. Именно поэтому, по словам жильцов, на территории комплекса постоянно видели посторонних людей. По данным «МК», особенно много претензий было к одной из квартир на 21-м этаже.

Там, как утверждают соседи, работал подпольный дискобар. Оттуда периодически доносился шум. Жалоба на крики, по информации издания, последний раз поступила правоохранителям ночью 24 октября.

Дело Яхонтова и его долги

Яхонтов был одним из топ-менеджеров Смоленского банка. Эту финансовую организацию лишили лицензии в 2013 году, а на следующий год признали банкротом.

Против руководства банка открыли дело. Обвинение считало, что топ-менеджеры вывели из головного офиса банка на счета подконтрольных компаний за рубежом свыше 600 миллионов рублей, а потом преднамеренно обанкротили Смоленский банк. В общей сложности организация задолжала своим кредиторам более 19 миллиардов рублей, из них 12,5 миллиарда рублей — физлицам.

В марте 2017 года, по данным Агентства по страхованию вкладов, размер выплаченной задолженности кредиторам первой очереди составлял около 2,3 миллиарда рублей.

Фальшивые отчеты и невозвратные кредиты

По данным следствия, руководители Смоленского банка специально перестали обслуживать счета клиентов, объясняя это якобы техническими сбоями. При этом они были в курсе, что ЦБ РФ собирается лишить организацию лицензии.

Также в рамках расследования стало известно, что топ-менеджеры через столичный филиал банка покупали ничем не обеспеченные ценные бумаги у подконтрольных фиктивных компаний, занимались тем, что выдавали кредиты подставным фирмам и отчуждали в их пользу недвижимое имущество Смоленского банка.

В частности, с 2010 года по 2013 год организация выдала невозвратные кредиты на два миллиарда рублей шести строительным компаниями, которые контролировал Павел Шитов. Именно его следователи сочли одним из организаторов хищений денег.

Преступная схема выглядела следующим образом: заемщики предоставляли банку фальшивые отчетности о работе, а банкиры готовили заведомо ложные профессиональные суждения о категории качества ссуды.

Шитов успел сбежать за границу еще до того, как против топ-менеджеров возбудили дело. В настоящее время он находится на Украине и занимается бизнесом. О своих делах беглый банкир рассказал в марте этого года в интервью на YouTube-канале. По словам Шитова, он уехал из России не только из-за проблем с правоохранителями, но и потому что не видел там для себя перспективы в бизнесе.

Приговор банкирам

Весной 2019 года суд вынес приговор руководителям этого банка. Фигурантами дела были Павел Шитов, Михаил Яхонтов и Роман Щербаков, Дмитрий Скоркин и Тимур Акберов. Их признали виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения и приговорили к разным срокам лишения свободы в колонии общего режима. Яхонтов получил шесть лет. Владельца банка Шитова объявили в розыск.

Каждого из фигурантов дела обязали по суду выплатить два миллиарда рублей по гражданскому иску. Яхонтов эту сумму так и не выплатил.

Причем сумма долгов бывшего банкира, по данным Mash, была в несколько раз больше. Включая два миллиарда по иску, она составляла составляла 8 412 859 600 рублей.

Супруга Яхонтова занималась автомобильным бизнесом, вела дела в сфере аренды и управления нежилым имуществом и недвижимостью, уточнила «Газета.ru».

Тройное убийство семьи Яхонтова совпало с еще одной громкой расправой в Москве. Жертвой неизвестных преступников стал бывший замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Алексей Новосельцев.

Его тело с ножевыми ранения и гематомами нашли в поселении Десеновское. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По данным Mash, убийство Новосельцева могло быть местью за его профессиональную деятельность.

Расследованием дела Смоленского банка занималось подразделение МВД, где работал убитый.