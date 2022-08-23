СК показал видео обысков по делу об убийстве Дарьи Дугиной

Сотрудники Следственного комитета приступили в обыскам в квартире и гараже украинки Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. СК опубликовал кадры следственных действий.

В ведомстве напомнили, что подозреваемая снимала квартиру в одном доме со своей жертвой.

«В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск», — сообщили в пресс-службе СК.

На кадрах видно, как специалисты осматривают содержимое гаражного бокса. На ролик попали огнетушители и другие предметы из гаража. Правоохранители начали описывать обнаруженные вещи.

В Следственном комитете допустили, что к убийству Дарьи Дугиной могут быть причастны и другие лица. Ведомство запланировало объявить украинку Наталью Вовк в розыск.

Журналистку убили вечером 20 августа. В ее машине сдетонировало взрывное устройство. Во вторник, 23 августа, в телецентре «Останкино» состоялась церемония прощания с Дугиной.