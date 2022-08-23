СК допустил, что к убийству Дугиной могут быть причастны другие лица, кроме Вовк

К убийству журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны другие лица, кроме украинки Натальи Вовк, сообщили в Следственном комитете. Правоохранители займутся установкой всех подозреваемых.

«Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления», — заявили в пресс-службе СК.

Следователи начали обыски в квартире украинки, которую она снимала для слежки за Дугиной. Обыски также провели в гараже, где подозреваемая в убийстве хранила автомобиль. В СК добавили, что допросили родственников погибшей, а также начали изучать записи с камер видеонаблюдения.

Журналистка Дарья Дугина погибла в Подмосковье вечером 20 августа. В ее внедорожнике сработало взрывное устройство. По информации ФСБ, исполнительницей преступления является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Она находилась в России со своей 12-летней дочерью. После подрыва машины предполагаемая убийца покинула страну, выехав через Псковскую область в Эстонию. В департаменте полиции и погранохраны республики отказались комментировать информацию о ее местонахождении.