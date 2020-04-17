СК показал последствия бунта и пожара в колонии под Иркутском

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором показана колония №15 в Ангарске после пожара. В ведомстве сообщили об открытии еще двух уголовных дел.

Коптер снял с высоты последствия огня, который охватил исправительное учреждение неделю назад. На кадрах видно, что часть большого здания выгорела, а в некоторых местах все еще идет дым.

Два новых уголовных дела открыты по статьям УК РФ «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии» и «Организация и участие в массовых беспорядках». Об этом заявили в пресс-службе СК РФ.

Ранее следственные органы завели дело по факту бунта в колонии. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они должны опросить более двух тысяч свидетелей. Это осужденные и сотрудники ИК-15. Основные организаторы и участники беспорядков уже установлены — около 200 человек. Расследование дела продолжается.

Между осужденными и сотрудниками колонии Иркутской области вечером 9 апреля произошел конфликт. Днем 10 апреля заключенные взбунтовались, после чего кто-то совершил поджог. Огонь охватил площадь 30 тысяч квадратных метров. Потушить пламя удалось только поздно вечером. После случившегося в колонии ввели режим ЧС.

Уполномоченный по правам человека Иркутской области Виктор Игнатенко считает, что эта акция могла быть заранее спланирована.