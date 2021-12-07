СК опроверг гибель раненной при стрельбе в МФЦ Москвы девочки

Получившая ранение при стрельбе в московском МФЦ 10-летняя девочка жива. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя столичного главка СК.

«По имеющимся данным, ребенок жив», — привело агентство слова представителя главного следственного управления столичного СК.



В мэрии Москвы уточнили, что девочка находится в Морозовской больнице. Врачи оценили ее состояние как тяжелое.

Стрельбу в многофункциональном центре на Рязанском проспекте Москвы устроил 45-летний житель столицы. По данным СМИ, это бывший военный и подполковник внешней разведки.

Стрелять он начал из пистолета марки Glock. Жертвами стали два человека. Ранения получили трое, в том числе 10-летняя девочка.

Задержал и обезоружил стрелка сотрудник подразделения по вопросам миграции. Прибывшие на место сотрудники полиции забрали мужчину в отдел.

Московские следователи завели уголовное дело по двум статьям: «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Подозреваемого в стрельбе доставят для дачи показаний.