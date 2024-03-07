Криминал 07 марта 2024, 12:04 СК объявил в розыск более 700 воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников Freepik

Читать 360tv в

Следственный комитет на основе полученных доказательств о наемничестве объявил в розыск более 700 иностранцев, которые воевали на стороне ВСУ. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Донецке.

«Всего на данном этапе в розыск объявлены более 700 иностранцев, часть из них заочно арестованы», — указал он.

Реклама

Глава СК подчеркнул, что ведомство получило доказательства о преступлениях граждан Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии, Румынии и Польши. Им заочно предъявили обвинение в наемничестве.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что в ВСУ воюют наемники из 50 государств. Среди стран, которые перечислили в ведомстве, оказались США, Австралия и Великобритания. В ГУР добавили, что наемники побывали «во всех горячих точках».

Ранее американский военный Джейсон Фриман, служивший на Украине, раскрыл главные проблемы ВСУ. По его мнению, украинские войска несут огромные потери, а командование не прислушивается к словам солдат.