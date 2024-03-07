07 марта 2024, 12:04
СК объявил в розыск более 700 воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников
Следственный комитет на основе полученных доказательств о наемничестве объявил в розыск более 700 иностранцев, которые воевали на стороне ВСУ. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Донецке.
«Всего на данном этапе в розыск объявлены более 700 иностранцев, часть из них заочно арестованы», — указал он.
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Глава СК подчеркнул, что ведомство получило доказательства о преступлениях граждан Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии, Румынии и Польши. Им заочно предъявили обвинение в наемничестве.
Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что в ВСУ воюют наемники из 50 государств. Среди стран, которые перечислили в ведомстве, оказались США, Австралия и Великобритания. В ГУР добавили, что наемники побывали «во всех горячих точках».
Ранее американский военный Джейсон Фриман, служивший на Украине, раскрыл главные проблемы ВСУ. По его мнению, украинские войска несут огромные потери, а командование не прислушивается к словам солдат.
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