Спецоперация 07 марта 2024, 11:52 Наемники из 50 стран воевали на стороне Украины ГУР: в рядах украинской армии воюют наемники из 50 стран Freepik

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Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что на стороне украинских войск воюют наемники из 50 стран. Информацию разместили в Telegram-канале ГУР.

«Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран», — передали в управлении.

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В рядах подразделений разведки служат наемники из США, Великобритании, Австралии, Дании, стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки. Они участвовали «во всех горячих точках».

Однако иностранные военные не в большом восторге от нахождения в рядах украинской армии. Ранее американский наемник назвал самую большую проблему ВСУ: потери личного состава. Он рассказал, что командование не прислушивается к бойцам даже с большим опытом.