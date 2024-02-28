Мир 28 февраля 2024, 19:13 Американский наемник назвал самую большую проблему ВСУ Служивший на Украине наемник Фриман назвал командование ВСУ большой проблемой Nathan Denette / Global Look Press

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Служивший в рядах украинской армии американский наемник Джейсон Фриман назвал потери личного состава самой большой проблемой ВСУ. Об этом он рассказал в беседе с российскими пранкерами Лекусусом и Вованом, видео разговора появилось в их официальном Telegram-канале.

Пранкеры связались с наемниками из США от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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«Украинское командование является самой большой проблемой. Оно не прислушивается к солдатам с большим опытом боевых действий. Однажды полковники угробили целую команду, я кричал на них. Мы потеряли много людей за три дня», — сообщил Фриман.

Также он отметил, что потерял всякое уважение к некоторым командирам ВСУ.

Ранее американские наемники Фриман и Бред Кендалл согласились на предложение пранкеров, представившихся Порошенко, вступить в его личную ЧВК и свергнуть Владимира Зеленского с поста президента Украины.