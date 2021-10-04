СК не подтвердил информацию об изнасиловании девушек в Гае перед убийством

В Следственном комитете не подтвердили версию об изнасиловании девушек в Гае перед убийством. Эту информацию ранее со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу распространило местное издание.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» представитель оренбургского СК Радик Галимов сообщил, что официального подтверждения этой информации пока нет. Но окончательные версии появятся в ближайшее время.

«Нет. Мне следователи и криминалисты предоставляют информацию официальную, я ее транслирую в средства массовой информации. Такой информации мне пока не поступило. Сейчас производятся следственные действия с участием подозреваемого», — сказал представитель СК.

Дополнительная официальная информация может появиться только к концу понедельника или утром во вторник.

Двух девушек нашли убитыми в квартире в Гае на прошлой неделе. В этой же квартире случился пожар. Еще одну жертву обнаружили во дворе дома. Девушки учились в медицинском колледже и снимали там жилье. Накануне в Гае задержали подозреваемого в убийстве 29-летнего Александра Лазарева. Ранее он уже был судим.