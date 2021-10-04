Александр Лазарев, которого подозревают в тройном убийстве в Гае, находится в больнице. Об этом сообщил местный сайт «Гай.рф».

Издание написало, что Лазарева вчера на машине скорой помощи доставили в больницу Орска. Ему стало плохо после задержания. По неофициальной версии, ухудшение состояния мужчины произошло из-за употребления наркотиков.

По данным Telegram-канала Shot, полицейские не могут допросить подозреваемого, поскольку он не реагирует на внешние раздражители. Медики предположили, что он может находиться в так называемой коме неизвестной этиологии. Однако его физическое состояние не вызывает опасений. Правоохранители посчитали, что, возможно, Лазарев притворяется.

На прошлой неделе, 30 сентября, тела двух девушек нашли в обгоревшей квартире в городе Гай, еще одну жертву обнаружили во дворе дома. Студенткам-медикам было 17, 18 и 19 лет. На месте убийства был найден кухонный нож — орудие убийства.

Следствие несколько дней не могло понять, кто является подозреваемым в этом деле. В итоге 3 октября был задержан Александр Лазарев — ранее судимый житель Оренбургской области. Его поймали в Орске после того, как он угнал автомобиль и попытался скрыться на территории детского сада.

По факту убийства девушек открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц».