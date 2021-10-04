«Гай.рф» узнал об изнасиловании убитых в Оренбургской области студенток

Судебно-медицинская экспертиза показала, что перед убийством три студентки медицинского колледжа в Гае были изнасилованы. Об этом написало издание «Гай.рф».

Медики выяснили, что, кроме многочисленных резаных ран на спинах погибших, у девушек были и другие повреждения, которые свидетельствуют об изнасилованиях. Также студентки были полностью голыми.

По данным издания, мотивом преступления могла стать потребность удовлетворить сексуальное желание. По предварительным данным, в момент убийства жертвы могли крепко спать. Вероятно, они были под действием снотворного. Из доступной информации сложилась такая цепочка действий преступника: сначала он опоил студенток, потом изнасиловал, убил, устроил поджог и сбежал.

Ранее стало известно, что подозреваемый в тройном убийстве попал в больницу. Ему стало плохо после задержания. По неофициальной версии, ухудшение состояния мужчины произошло из-за употребления наркотиков. Поэтому допрос перенесен. Подозреваемого поймали в Орске после того, как он угнал автомобиль и попытался скрыться на территории детского сада.