СК назвал вероятного убийцу семьи в Канске

Убийство семьи в Канске, по предварительной версии, совершил глава семейства. Мужчина разводился с женой, в день трагедии он пришел к ней домой, чтобы навестить детей. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю.

В квартире в Канске в понедельник были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней жены, а также двух детей — их 11-летнего сына и семилетней дочери. Супруги готовились разводиться. И в воскресенье мужчина пришел навестить детей. В понедельник утром тела всех четырех членов семьи в квартире обнаружила мать погибшей женщины.

СК рассматривает несколько версий произошедшего. По одной из них, мужчина мог совершить убийство жены и детей, после чего сам свел счеты с жизнью.

Возбуждено дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего ребенка. Расследование продолжается.

Соседка убитой женщины ранее рассказала, что незадолго до произошедшего слышала, как в этой семье громко ругались, а затем все стихло.

Ранее в Бурятии в багажнике автомобиля обнаружили расчлененный труп женщины.